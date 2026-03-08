Milan-Inter, Allegri: “Un bel risultato sarebbe meraviglioso!”, poi l’annuncio su Pulisic

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn prima del derby di questa sera. Il tecnico rossonero ha ribadito che sarà una partita difficile ma anche bella da giocare, e sulle assenze dell’Inter è stato chiaro: non incideranno molto, i nerazzurri sono ugualmente una corazzata.

“Bisogna essere realisti”: le parole di Allegri

Allegri non ha dubbi: le assenze dei nerazzurri peseranno poco. La rosa di Chivu è ampia, e la qualità è indiscutibile:

“Non c’è Thuram ma non cambia niente, Bonny e Esposito sono due ottimi giocatori. È una partita bella da giocare e difficile perché loro sono molto forti e lo dimostra la classifica.”

Sulla partita, invece, il mister si lascia andare e cita anche il derby del 2011, vinto per 2-1 dai rossoneri guidati proprio da lui:

“ll Milan partirà forte? Cercheremo di partire bene, speriamo che succeda come è successo nel 2011 sarebbe di buon auspicio. A parte il derby bisogna essere realisti, la stagione non finisce stasera ma fare un bel risultato sarebbe meraviglioso.

Allegri ha fiducia in Pulisic: sta tornando in condizione

Su Pulisic invece, il tecnico spegne le critiche: