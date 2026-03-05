Milan-Inter, capitan Maignan suona la carica: avete sentito?

Una settimana in cui non si parla d’altro. Il derby resta la partita dell’anno, al di là di classifiche e sogni Scudetto. Il Milan vuol portarsi a casa il risultato, magari ripetendo quanto accaduto all’andata e, perché no, avvicinarsi all’Inter tenendo vivo quella seconda stella tanto ambita. E a suonare la carica ci ha pensato stesso il capitano rossonero, Mike Maignan.

“Hai lavorato tutta la vita per essere qua”, il messaggio da brividi del francese

Non è una partita come le altre e lo si sa. E lo sa bene anche il capitano di questa squadra, che tramite i profili ufficiali del Milan, ha voluto caricare squadra e ambiente. Di seguito le sue parole: