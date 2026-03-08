Milan-Inter, Chivu perde un titolare in attacco: scelto il sostituto

Ormai ci siamo. Tra poche ore Milan e Inter illumineranno San Siro, con un derby tanto atteso per l’obiettivo comune chiamato Scudetto. Una sfida che dirà tanto, con il Milan con la voglia di accorciare e tenere vive le speranze della seconda stella; Inter che vuole fuggire, mettendo quasi del tutto un punto. Ma la strada per i nerazzurri si complica, con la possibile assenza tra i convocati di Marcus Thuram.

Allegri sorride: si riducono le scelte offensive di Chivu

Dopo il noto forfait di Lautaro Martinez, il tecnico nerazzurro molto probabilmente dovrà fare a meno anche di Marcus Thuram. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il francese potrebbe addirittura non risultare tra i convocati, lasciando Chivu con soli due attaccanti, Bonny e Pio Esposito.

Proprio loro due saranno i riferimenti lì davanti per l’Inter, nel tentativo di creare pericoli alla retroguardia di Allegri, che intanto può studiare le manovre offensive di Chivu, tenendo conto proprio di questo fattore.