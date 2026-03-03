Milan-Inter, due infortunati verso il forfait: gli aggiornamenti dopo l’allenamento

A pochi giorni dalla sfida contro l’Inter, il Milan continua la sua preparazione in vista dell’8 marzo, con qualche preoccupazione legata alle condizioni fisiche di due giocatori rossoneri. Lo staff valuta attentamente la situazione in occasione del match di domenica sera.

Milan, difesa da valutare: le ultime dall’allenamento

Come riportato da SkySport, nel quartier generale del Milan non ha preso parte alla seduta Matteo Gabbia, ancora fermo per il problema alla coscia destra che lo ha già escludo dalle gare contro Parma e Cremonese. Un suo impiego nella stracittadina appare al momento poco probabile.

Situazione diversa per Davide Bartesaghi: gli esami hanno escluso lesioni dopo il fastidio al flessore accusato dopo l’ultima uscita a Cremona. L’esterno verrà seguito dallo staff di Allegri giorno per giorno, per capire se potrà essere a disposizione per il derby con l’Inter.