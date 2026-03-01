Milan-Inter, parole forti verso il derby: Allegri punge, Leao carica

La settimana del derby è già entrata nel vivo. Dopo la vittoria contro la Cremonese, il Milan ha spostato subito l’attenzione su Milan-Inter. Rafael Leao e Massimiliano Allegri hanno parlato ai microfoni di ‘Dazn’, accendendo il clima con dichiarazioni dirette. Il numero 10 rossonero ha definito la sfida decisiva e personale, mentre il tecnico ha richiamato i numeri dell’Inter nella corsa scudetto. San Siro si prepara a una gara che può incidere sulla classifica di Serie A.

Leao: il derby come missione

Rafael Leao non ha nascosto l’importanza della sfida contro l’Inter. L’attaccante del Milan ha parlato di partita decisiva, sia per i punti sia per l’orgoglio del gruppo.

“Contro l’Inter sarà una partita decisiva per i punti. Il derby è una partita personale per tutti noi, una partita da vivere o morire e daremo il massimo per vincere”.

Parole che raccontano il peso della gara. Per Leao non è solo un appuntamento di calendario. È una sfida che coinvolge identità e ambizione. Il Milan vuole restare agganciato alla vetta e il confronto diretto con l’Inter può cambiare gli equilibri nella corsa scudetto.

Allegri e la stoccata sui numeri dell’Inter

Anche Massimiliano Allegri ha lanciato un messaggio chiaro. Il tecnico rossonero ha riconosciuto la forza dell’Inter, ma ha espresso la speranza di invertire la tendenza proprio nel derby.

“Se abbiamo chance Scudetto? L’Inter fin qui ha vinto 22 partite, ne ha perse 4 e pareggiata 1. Speriamo che domenica prossima i numeri gli vadano un po’ contro”.

L’Inter ha avuto continuità, ma il derby può rompere ogni statistica. Il Milan sa di giocarsi molto più di tre punti. In palio c’è credibilità, classifica e supremazia cittadina e anche scudetto!