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Milan, la critica ai rossoneri è pesante: avete sentito?

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Milan, la critica ai rossoneri è pesante: avete sentito?
Massimiliano Allegri in panchina durante Cremonese-Milan
Allegri in panchina

La banda di Massimiliano Allegri, nonostante i 6 punti di distacco, sono ancora in piena lotta Scudetto. Per quanto possa sembrare una missione impossibile, negli ultimi anni abbiamo visto spesso classifiche stravolte negli ultimi mesi di stagione. Eppure secondo Paolo Bonolis, il Milan non preoccupa più di tanto.

“Ha un c**o impressionate”, Bonolis ci va già pesante

Il noto conduttore televisivo e dichiarato tifoso nerazzurro, ha rilasciato un commento a Sportitalia sull’attuale campionato e finale di stagione, con un lotta per il trionfo finale ancora accesa.

Milan in gruppo esulta
Calciatori del Milan esultano in gruppo dopo una rete alla Cremonese in campionato

Secondo Bonolis, però, il Milan di Allegri è la squadra che preoccupa di meno, nonostante una rosa di grandissimo livello. Di seguito le sue parole:

“Il Milan di Allegri mi preoccupa meno del Napoli per la rosa in sé, anche se è un’ottima rosa, ma al contempo perché ha un c**o impressionante. Al cul non si comanda. Poi lo dici a me, io sono nato fortunato. Sei punti sono tanti, speriamo di gestirli”.

Antonio Bruzzano, aspirante giornalista sportivo, in collaborazione (lato sito e social) con SpazioMilan, Rompipallone, SpazioNapoli, SpazioJ e SpazioInter. Lo sport come seconda casa, il calcio come seconda pelle. Racconto tutte le sfumature dietro allo sport più seguito di sempre, con l'obiettivo di arrivare nelle case degli italiani e non.

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