Milan, la critica ai rossoneri è pesante: avete sentito?

La banda di Massimiliano Allegri, nonostante i 6 punti di distacco, sono ancora in piena lotta Scudetto. Per quanto possa sembrare una missione impossibile, negli ultimi anni abbiamo visto spesso classifiche stravolte negli ultimi mesi di stagione. Eppure secondo Paolo Bonolis, il Milan non preoccupa più di tanto.

“Ha un c**o impressionate”, Bonolis ci va già pesante

Il noto conduttore televisivo e dichiarato tifoso nerazzurro, ha rilasciato un commento a Sportitalia sull’attuale campionato e finale di stagione, con un lotta per il trionfo finale ancora accesa.

Secondo Bonolis, però, il Milan di Allegri è la squadra che preoccupa di meno, nonostante una rosa di grandissimo livello. Di seguito le sue parole: