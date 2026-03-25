Milan-Napoli, Leao non è al top: la possibile mossa di Allegri per sostituirlo

Il Milan si prepara per la sfida contro il Napoli con alcuni dubbi ancora da sciogliere. La gara, in programma nel lunedì di Pasquetta, potrebbe portare a una scelta inattesa in attacco. Le condizioni non perfette di Rafael Leao aprono infatti a una possibile novità. Secondo le ultime indicazioni, Massimiliano Allegri starebbe valutando l’inserimento di Christopher Nkunku dal primo minuto.
Le condizioni di Leao preoccupano: Nkunku favorito per affiancare Pulisic
Il tema principale riguarda lo stato di forma di Rafael Leao. L’esterno portoghese non è al meglio e lo staff del Milan preferisce evitare rischi. Non si parla di esclusione certa, ma le sensazioni portano verso una gestione più cauta.
In questo scenario prende quota il nome di Christopher Nkunku. Il francese potrebbe infatti partire titolare al fianco di Christian Pulisic.
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La scelta segnerebbe un cambio rispetto al Torino, match in cui è stato utilizzato Fullkrug dal primo minuto. Stavolta la direzione sembra essere diversa.
Perché lo stesso Nkunku offre caratteristiche diverse. Più mobilità, più capacità di giocare tra le linee. Una soluzione che potrebbe quindi creare difficoltà alla difesa del Napoli.
Una sfida chiave per la stagione
La partita contro il Napoli pesa molto nella corsa del Milan in Serie A. I rossoneri cercano continuità e punti pesanti per restare agganciati alle zone alte della classifica.
La possibile titolarità di Nkunku non è solo una scelta tecnica, ma anche un segnale. Allegri è pronto a cambiare pur di ottenere risposte immediate.