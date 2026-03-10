Milan, la difesa è da scudetto: i numeri dei rossoneri fanno paura

La vittoria contro l’Inter ha riacceso le speranze del Milan. I rossoneri si trovano adesso a sette lunghezze dai nerazzurri e proveranno fino alla fine a mettere pressione alla squadra di Chivu. La distanza è ancora considerevole e servirà un finale di stagione pressoché perfetto per provare a conquistare il ventesimo scudetto. Un reparto a cui affidarsi nelle prossime partite sarà sicuramente quello difensivo.

Milan, difesa d’acciaio: è la meno battuta del campionato

Uno dei punti di forza del Milan in questa stagione è sicuramente il reparto difensivo. I rossoneri, come scrive il ‘Corriere dello Sport’, sono infatti la squadra meno battuta del campionato: solamente venti gol subiti in ventotto partite disputate.

Un altro dato da sottolineare è quello relativo alla tenuta mentale della squadra: non ha mai incassato più di due gol in un singolo match, con Maignan che è stato battuto per due volte in sole cinque occasioni. Anche il dato dei clean sheet del portiere francese è notevole: sono infatti undici le volte in cui è rimasto imbattuto in una gara di Serie A.