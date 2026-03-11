Milan, la multa ora diventa un caso: e una sanzione riguarda Bastoni

Il Milan torna a fare i conti con le sanzioni del Giudice Sportivo dopo il derby vinto contro l’Inter. I rossoneri sono stati nuovamente multati e il totale della ammende stagionali continua a crescere.

Le nuove sanzioni dopo il derby

Il Giudice sportivo ha inflitto al Milan una multa da 22mila euro per il ritardo nel rientro in campo all’inizio del secondo tempo. L’ultimo episodio ha visto la squadra rientrare in campo con circa due minuti di ritardo, una situazione che si è già verificata durante la stagione.

Il club rossonero dovrà pagare anche altri 8mila euro di multa per cori rivolti dai tifosi ad un giocatore avversario, Alessandro Bastoni. Con questa nuova sanzione, il totale delle multe accumulate dai rossoneri supera quota 121.500 euro, rendendo il Milan la squadra più sanzionata della Serie A.

Dietro i rossoneri Lecce e Roma, rispettivamente a 107mila e 93.500mila euro.