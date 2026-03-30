Milan, la rimonta Scudetto è possibile? I precedenti parlano chiaro

La pausa Nazionali si sta avviando verso la conclusione e, dunque, verso la ripresa del campionato di Serie A. C’è un ultimo sprint prima della classifica finale e, seppur sia difficile, il dado non è ancora tratto: il Milan spera in combinazioni utili per sognare lo Scudetto. Sarebbe un’impresa storica con 24 punti in palio nelle 8 giornate rimanenti. Malgrado la difficoltà della rimonta, i precedenti fanno ben sperare: la storia del calcio italiano ci ha regalato alcune rimonte storiche che lasciano viva un’impresa utopica.

Quando la rimonta Scudetto si è realizzata: Milan, è possibile?

Il campionato di Serie A sta per tornare, dunque è lecito fare il punto della situazione. Il Milan è secondo a 63 punti, a +1 sul Napoli terzo e a -6 dall’Inter prima. La rimonta è difficile, ma la riuscita sarebbe una grande impresa. Inoltre, i rossoneri non sono nuovi alle rimonte Scudetto, sia subìte che da protagonisti e vincitori del campionato. Facendo un salto indietro nel tempo, infatti, nel 1973 la Juventus recuperò 5 punti di distacco dai rossoneri in altrettante giornate.

Da protagonisti, però, i rossoneri vissero annate stupende nel 1988 e nel 1999: nel primo caso, riuscirono a sorpassare il Napoli detentore del titolo e in vantaggio di 4 punti a 5 gare dal termine; nel secondo caso, il Diavolo eseguì un sorpasso addirittura più complicato di quello attuale, con 7 punti di distanza dalla Lazio a 7 gare dal termine della stagione.

Il caso più eclatante: nel 2000 lo Scudetto distava 9 punti!

Seppur il caso del Milan del 1999 fu storico e, ipoteticamente, ancora più complicato del caso a cui potremmo assistere quest’anno, non si tratta del divario più ampio. Infatti, la stessa Lazio beffata dai rossoneri nella stagione successiva (’99/’00) riuscì a compiere un’impresa colossale, recuperando 9 punti alla Juventus capolista, ricordata per la tragica disfatta in quel di Perugia. Dunque, Milan, perché non sognare un qualcosa di già avvenuto in passato?

L’ultimo caso di rimonta Scudetto risale al 2002, ossia ben 24 anni fa. A un quarto di secolo di distanza, l’Inter perse 5 punti in 6 gare e fu clamorosamente beffato dalla Juventus. E se i cugini rivali nerazzurri fossero beffati nuovamente, ma stavolta dal Milan?