Milan, Leao sfida il Napoli: il portoghese può decidere il destino rossonero

Rafa Leao si prepara alla sfida di Napoli, lunedì 6 aprile alle 20.45, con il compito di trascinare il Milan in una partita cruciale per la stagione. Il portoghese tornerà a Milanello mercoledì dopo il lavoro personalizzato in Portogallo per recuperare dal problema all’adduttore destro. Lo staff medico e i tifosi sperano di rivederlo in forma, pronto per la grande sfida contro gli azzurri.

Leao al Maradona: il teatro dove brilla sempre

Il numero dieci rossonero ha trasformato il Maradona in uno stadio dove esprimere il suo calcio più devastante. Nel 2023 ha segnato una doppietta nella vittoria per 4-0, mentre in Champions League ha fornito l’assist decisivo a Giroud in una serata che lo ha visto assoluto protagonista del gioco offensivo milanista. Non sono precedenti casuali: Napoli rappresenta per Leao un palcoscenico dove accendersi diventa naturale, dove pochi tocchi di palla bastano a ribaltare gli equilibri della partita.

Massimiliano Allegri conta anche su questo. La stima reciproca tra l’allenatore e il portoghese, consolidata nella scorsa estate, ha creato un rapporto dove fiducia e responsabilità si intrecciano. L’ex Lille sa che lunedì non è una partita ordinaria del calendario: è il banco di prova dove dimostrare di aver superato le polemiche delle ultime settimane, dalla sostituzione con polemica a Roma contro la Lazio alle voci di mercato che lo hanno circondato.

Il recupero: una mezza settimana per farsi trovare pronto

La sua presenza lunedì non è ancora certa al cento per cento. Leao tornerà negli allenamenti collettivi solo mercoledì, lasciando una mezza settimana di lavoro per valutare la risposta fisica del muscolo e le sensazioni in campo. Una finestra stretta, ma Allegri non ha alternative: il Milan ha bisogno del suo talento per affrontare una trasferta che può riaprire o chiudere le ambizioni scudetto della squadra.

La decisione finale arriverà nei giorni precedenti la partita. Se Leao dovesse scendere in campo, il Napoli affronterà un avversario carico di rivalsa, consapevole di avere la possibilità di rispondere alle critiche con le prestazioni. Se invece il recupero dovesse richiedere prudenza, il Milan dovrà cercare soluzioni alternative in una fase della stagione dove ogni assenza pesa doppio sul calciomercato e sulla corsa al titolo.