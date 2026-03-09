Milan, l’affare può saltare? L’annuncio di Romano chiarisce la situazione

Il Milan, senza perdere di vista un campionato che si è riaperto dopo la vittoria del derby, sta già pensando anche al futuro e alle operazioni da mettere a segno nel corso del mercato estivo. Occhio però all’operazione per André che si è inevitabilmente complicata non poco.

Milan, cosa sta succedendo davvero con André? Il punto di Romano e Moretto

Fabrizio Romano, tramite il suo canale ‘YouTube’, ha dichiarato:

“Per il Milan con l’operazione André siamo di fronte a una situazione che verrà risolta prima dell’estate. Quindi non ce la porteremo fino a giugno, luglio. È una situazione che si risolverà a breve giro. Il Milan ha quei documenti firmati che poi non sono stati firmati dal presidente del Corinthians. Ma al momento il Milan non ha intenzione di modificare la sua offerta che resta quella lì”.

E ancora:

“Quindi è chiaro che o qualcuno fa un passo indietro in questa vicenda o il Corinthians o qualcun altro oppure rischia veramente di saltare l’operazione“.

Poi Moretto ha aggiunto:

“Il Milan ha offerto ha offerto questi 17 circa milioni di euro bonus compresi per lui. Il Corinthians di fatto aveva accettato la proposta, aveva controfirmato anche determinati documenti. Però mancava e manca ancora la firma decisiva del presidente. Diciamo che poi dopo il Corinthians anche successivamente alle dichiarazioni dell’allenatore e alle proteste dei tifosi, si è tirato indietro da questo tipo di accordo preliminare”.

Dal canto suo però:

“Il Milan non si vuole muovere da questo tipo di cifra. Quindi la situazione è ancora totalmente in stand-by, in fase di stallo, e più il tempo passa più filtra poi pessimismo su questo tipo di operazione”.

E infine: