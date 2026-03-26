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Milan, le ultime sulle condizioni di Leao e Gabbia: ci saranno contro il Napoli? Le ultime

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Milan, le ultime sulle condizioni di Leao e Gabbia: ci saranno contro il Napoli? Le ultime
Le condizioni di Leao e Gabbia in vista di Napoli-Milan.
Leao e Gabbia ultime sulle condizioni.

La sosta delle nazionali rappresenta un’opportunità per Leao e Gabbia che avranno a disposizione due settimane per provare a rimettersi in sesto. Tuttavia le ultime notizie riportate da Il Corriere dello Sport lasciano ben poco da sperare sul rientro dei due rossoneri per la supersfida fra Milan e Napoli.

Le condizioni di Leao e Gabbia in vista di Napoli-Milan

Non si fermano gli allenamenti a Milanello nonostante la pausa per le nazionali. Oggi in gruppo, oltre a tutti i calciatori non convocati per gli impegni nazionali, si è finalmente rivisto Loftus-Cheek, lasciando presagire un possibile rientro tra i convocati contro il Napoli.

Tuttavia non si può certo dire lo stesso per due pedine fondamentali dello scacchiere di Allegri, ovvero Leao e Gabbia. I due rossoneri, ancora alle prese con i rispettivi infortuni, stanno proseguendo con cure e terapie per provare a rientrare al massimo della condizione. Saranno dunque da rivalutare costantemente nelle prossime settimane, ma ad oggi appare difficile vederli in campo nel big match del Maradona in programma per lunedì 6 aprile.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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