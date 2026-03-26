Milan, le ultime sulle condizioni di Leao e Gabbia: ci saranno contro il Napoli? Le ultime

La sosta delle nazionali rappresenta un’opportunità per Leao e Gabbia che avranno a disposizione due settimane per provare a rimettersi in sesto. Tuttavia le ultime notizie riportate da Il Corriere dello Sport lasciano ben poco da sperare sul rientro dei due rossoneri per la supersfida fra Milan e Napoli.

Le condizioni di Leao e Gabbia in vista di Napoli-Milan

Non si fermano gli allenamenti a Milanello nonostante la pausa per le nazionali. Oggi in gruppo, oltre a tutti i calciatori non convocati per gli impegni nazionali, si è finalmente rivisto Loftus-Cheek, lasciando presagire un possibile rientro tra i convocati contro il Napoli.

Tuttavia non si può certo dire lo stesso per due pedine fondamentali dello scacchiere di Allegri, ovvero Leao e Gabbia. I due rossoneri, ancora alle prese con i rispettivi infortuni, stanno proseguendo con cure e terapie per provare a rientrare al massimo della condizione. Saranno dunque da rivalutare costantemente nelle prossime settimane, ma ad oggi appare difficile vederli in campo nel big match del Maradona in programma per lunedì 6 aprile.