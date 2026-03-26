Milan, Loftus-Cheek verso il rientro? Le ultime in vista del Napoli

Nel pieno della sosta per le nazionali, proseguono gli allenamenti a Milanello per i rossoneri non convocati. Tra questi, ieri si è rivisto per la prima volta dall’infortunio Loftus-Cheek che ora scalpita per tornare a disposizione di Allegri per la sfida con il Napoli. E come riporta Tuttosport, la determinazione per rientrare il prima possibile, anche a costo di indossare una protezione, e l’atteggiamento sempre propositivo potrebbero valergli il rinnovo.

Milan, riecco Loftus-Cheek: rientro anticipato e prime voci sul rinnovo

L’allenamento di ieri a Milanello ha portato fresche e importanti novità in casa Milan. Loftus-Cheek è infatti finalmente tornato in gruppo e si è allenato con il resto dei calciatori rossoneri non convocati dalle rispettive nazionali. L’inglese era rimasto ai box dalla sfida casalinga contro il Parma del 22 febbraio scorso, a seguito del brutto scontro con Corvi che lo ha costretto all’operazione chirurgica (frattura del processo alveolare della mascella).

Un rientro anticipato rispetto a ciò che si leggeva dal primo bollettino medico che parlava di 8 settimane di stop e ora il numero 8 rossonero sfrutterà la sosta per impegnarsi a tornare fra i convocati a Napoli, dove potrebbe indossare un dispositivo di protezione per tutelare la mandibola. Un atteggiamento determinato e carismatico che mister Allegri ha decisamente apprezzato e che potrebbe inoltre ora aprire le prime discussioni sul possibile rinnovo di contratto, che ricordiamo scadrà nel giugno 2027.