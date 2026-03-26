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Milan, Loftus-Cheek verso il rientro? Le ultime in vista del Napoli

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Milan, Loftus-Cheek verso il rientro? Le ultime in vista del Napoli
Ruben Loftus Cheek in campo con la maglia del Milan (AnsaFoto) SpazioMilan.it
Le ultime sul futuro di Ruben Loftus Cheek

Nel pieno della sosta per le nazionali, proseguono gli allenamenti a Milanello per i rossoneri non convocati. Tra questi, ieri si è rivisto per la prima volta dall’infortunio Loftus-Cheek che ora scalpita per tornare a disposizione di Allegri per la sfida con il Napoli. E come riporta Tuttosport, la determinazione per rientrare il prima possibile, anche a costo di indossare una protezione, e l’atteggiamento sempre propositivo potrebbero valergli il rinnovo.

Milan, riecco Loftus-Cheek: rientro anticipato e prime voci sul rinnovo

L’allenamento di ieri a Milanello ha portato fresche e importanti novità in casa Milan. Loftus-Cheek è infatti finalmente tornato in gruppo e si è allenato con il resto dei calciatori rossoneri non convocati dalle rispettive nazionali. L’inglese era rimasto ai box dalla sfida casalinga contro il Parma del 22 febbraio scorso, a seguito del brutto scontro con Corvi che lo ha costretto all’operazione chirurgica (frattura del processo alveolare della mascella).

Un rientro anticipato rispetto a ciò che si leggeva dal primo bollettino medico che parlava di 8 settimane di stop e ora il numero 8 rossonero sfrutterà la sosta per impegnarsi a tornare fra i convocati a Napoli, dove potrebbe indossare un dispositivo di protezione per tutelare la mandibola. Un atteggiamento determinato e carismatico che mister Allegri ha decisamente apprezzato e che potrebbe inoltre ora aprire le prime discussioni sul possibile rinnovo di contratto, che ricordiamo scadrà nel giugno 2027.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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