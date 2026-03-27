Milan, Leao è in Portogallo: ecco cosa sta succedendo

La sosta per le Nazionale è sicuramente il momento migliore per consentire ai giocatori infortunati, o non al top della condizione, di recuperare. Questo è proprio il caso di Rafa Leao, non al meglio per via della pubalgia che nelle ultime settimane lo ha tenuto fuori, saltando anche la gara contro il Torino. L’esterno negli scorsi giorni è volato in Portogallo. svelato il motivo e quando tornerà.

Milan, le ultime su Leao

Dall’inizio della stagione, Rafa Leao non è mai stato al 100% della condizione fisica, non potendo contare sul suo strapotere fisico. La pubalgia l’ha costretto a saltare più di qualche partita, e nelle ultime settimane l’esterno rossonero aveva sentito un riacutizzarsi così da satare la gara contro il Torino.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ad inizio settimana Leao è volato in Portogallo dove mercoledì ha avuto un consulto con uno specialista. Prima di tornare a Milano, settimana prossima, lavorerà con un preparatore di fiducia.

Questi giorni saranno anche l’occasione per ricaricare le energie e passare un pò di tempi con i figli. La speranza è che Leao possa tornare al top della forma e trascinare il Milan in questo rush finale di campionato, magari già a partire dalla gara contro il Napoli il giorno di pasquetta.