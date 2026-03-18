Milan, Leao se ne va? Scelto già il sostituto in caso di addio

Il futuro di Rafael Leao continua ad essere uno dei temi più caldi in casa Milan. In caso di partenza del portoghese, si valutano già possibili alternative per non farsi trovare impreparati. Tra i vari nomi, spunta quello di Antonio Nusa, classe 2005 norvegese, che potrebbe rappresentare un profilo interessante per il progetto rossonero.

A fare il punto è stato Elmar Bergonzini sulla Gazzetta dello sport, analizzando le caratteristiche di Antonio Nusa, attualmente in forza al Lipsia. Il norvegese sarebbe il profilo ideale per rimpiazzare Rafa Leao:

“Nell’eventualità che occorra davvero rimpiazzare Rafa, il tema è evidentemente di una portata enorme: Leao era e resta un talento puro e ha comunque portato al Milan un apporto considerevole in questi sette anni. Un profilo che si è fatto largo è quello di Antonio Nusa. Gioca nel Lipsia ed è un esterno d’attacco puro, anzi purissimo. Può giocare su entrambe le fasce, anche se ha calcato maggiormente quella sinistra.”