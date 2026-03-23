Milan, l’indiscrezione di mercato prende quota! Segnali forti dalla Germania

Il Milan si muove sul mercato e guarda con attenzione in Germania. Secondo quanto riportato da ‘Bild’, il club rossonero avrebbe mostrato un interesse concreto per Leon Goretzka. Il centrocampista del Bayern Monaco è in scadenza e rappresenta un’opportunità importante. La pista è reale, anche se la concorrenza si prospetta alta. Si tratta quindi di una situazione che potrebbe evolversi nelle prossime settimane e che coinvolge uno dei profili più esperti del panorama europeo.

Il Milan segue Goretzka

Il nome di Leon Goretzka rientra tra gli obiettivi del Milan. Il centrocampista tedesco, attualmente al Bayern Monaco, è in scadenza di contratto e sta perciò attirando l’interesse di diversi club.

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Il contratto in scadenza rappresenta un elemento chiave. Il Milan potrebbe provare ad anticipare la concorrenza, ma la trattativa resta complessa visto che per il giocatore si starebbero muovendo anche altri club europei.

Il fattore tempo sarà decisivo. Nei prossimi mesi si capirà al meglio infatti se ci saranno margini concreti per un affondo.

Concorrenza e strategia in casa Milan

Il Milan deve fare i conti con una forte concorrenza europea. La strategia rossonera sarà determinante. Servirà una proposta convincente, sia dal punto di vista tecnico che economico.

Il club, guidato da Massimiliano Allegri, punta a rinforzare il centrocampo con giocatori pronti. E proprio Goretzka rappresenta un’opportunità, ma anche una sfida.