Milan, l’obiettivo di mercato si avvicina? Sentite cosa dicono dalla Germania

È ormai noto da tempo che il Milan stia monitorando diversi nomi per il ruolo del centravanti in vista della prossima stagione. E la notizia del possibile rinnovo di Vlahovic con la Juve potrebbe eliminare il serbo dalla lista degli indiziati. Motivo per il quale crescono le quote per Guirassy, prima punta del Borussia Dortmund, che come riportato dal giornale tedesco Bild potrebbe lasciare gli Schwarz-Gelben già in estate e il suo agente sarebbe già al lavoro da tempo con la società rossonera. Su di lui c’è una clausola da 45 milioni, ma occhio alla concorrenza.

Milan, settimane di fuoco per Guirassy: il Dortmund non è convinto

Il Milan continua a guardarsi intorno per la prossima stagione, con la necessità di alzare il livello della rosa per competere su tutti i fronti. Il ruolo più indiziato a una rivoluzione è decisamente quello della prima punta: Fullkrug non sta convincendo, Nkunku rimane in bilico e Gimenez è sempre più ai margini a causa della scarsa tenuta fisica.

Ecco allora che spunta l’opportunità: secondo quanto riportato dal Bild, il Borussia Dortmund non sarebbe convinto a continuare con Guirassy a causa del sua rendimento incostante e sarebbe disposto a cederlo in estate. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro del calciatore che ha ancora la seconda metà di stagione per confermare il suo posto nel club tedesco. Intanto il Milan si porta avanti e sta già lavorando con l’agente dal calciatore da mesi per provare ad anticipare la forte concorrenza sul bomber guineano.

La clausola rescissoria e le proposte arabe

Per il Milan tuttavia non si prevede un’operazione semplice: il Borussia Dortmund vorrebbe infatti cedere Guirassy tramite la clausola rescissoria di circa 45 milioni di euro, evitando di scendere a meno. Un prezzo tutto sommato giusto per un attaccante che ha già realizzato 16 gol e 4 assist in stagione, oltre ad essere stato capocannoniere della scorsa stagione di Champions League con 13 marcature.

La reale problematica per i rossoneri è rappresentata dall’interesse di squadre del campionato saudita, dove il calciatore è stato proposto a diverse squadre e sembrerebbe gradire un eventuale trasferimento in terra araba. Resta tutto da vedere già nelle prossime settimane, ma il Milan continua a lavorarci e sogna di portare Guirassy alla corte di Allegri.