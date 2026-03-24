Milan, non solo Gila: scout rossoneri allo stadio per Bologna-Lazio

Il Milan continua a muoversi sul mercato, in vista della prossima stagione, intensificando l’osservazione dei suoi obiettivi. Domenica scorsa allo stadio Dall’Ara, un emissario rossonero ha seguito da vicino la sfida tra Bologna e Lazio per monitorare alcuni profili interessanti. L’obiettivo è lavorare in anticipo per consegnare a Massimiliano Allegri una rosa competitiva e profonda per la prossima stagione.

Milan, Gila e Castro osservati speciali

Come riporta Nicolò Schira, sul suo profilo X, Mario Gila e Santiago Castro sarebbero stati osservati con attenzione dallo scout rossonero. Il primo, difensore spagnolo della Lazio, è già noto agli osservatori per affidabilità e margini di crescita, in una stagione da assoluto protagonista.

Il nome nuovo è quello di Castro, attaccante del Bologna, autore di un’altra stagione molto convincente, rendendolo un profilo ideale per il reparto avanzato rossonero per rendimento e prospettiva futura.

Strategia di mercato e prossime mosse

La presenza dello scout allo stadio testimonia l’interesse concreto della squadra di Allegri, nel voler approfondire entrambi i profili, specialmente in ottica di prospettiva futura.

L’idea alla base del nuovo progetto rossonero è quella di inserire giovani di qualità, capaci di crescere ma allo stesso modo di dare un contributo immediato. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’interesse del Milan potrà trasformarsi in qualcosa di più concreto.