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Milan, non solo Gila: scout rossoneri allo stadio per Bologna-Lazio

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Milan, non solo Gila: scout rossoneri allo stadio per Bologna-Lazio
Il Milan segue un giocatore del Bologna.
Milan su Gila e non solo.

Il Milan continua a muoversi sul mercato, in vista della prossima stagione, intensificando l’osservazione dei suoi obiettivi. Domenica scorsa allo stadio Dall’Ara, un emissario rossonero ha seguito da vicino la sfida tra Bologna e Lazio per monitorare alcuni profili interessanti. L’obiettivo è lavorare in anticipo per consegnare a Massimiliano Allegri una rosa competitiva e profonda per la prossima stagione.

Milan, Gila e Castro osservati speciali

Come riporta Nicolò Schira, sul suo profilo X, Mario Gila e Santiago Castro sarebbero stati osservati con attenzione dallo scout rossonero. Il primo, difensore spagnolo della Lazio, è già noto agli osservatori per affidabilità e margini di crescita, in una stagione da assoluto protagonista.

Il nome nuovo è quello di Castro, attaccante del Bologna, autore di un’altra stagione molto convincente, rendendolo un profilo ideale per il reparto avanzato rossonero per rendimento e prospettiva futura.

Castro esulta con la maglia del Bologna
Castro esulta con il Bologna

Strategia di mercato e prossime mosse

La presenza dello scout allo stadio testimonia l’interesse concreto della squadra di Allegri, nel voler approfondire entrambi i profili, specialmente in ottica di prospettiva futura.

L’idea alla base del nuovo progetto rossonero è quella di inserire giovani di qualità, capaci di crescere ma allo stesso modo di dare un contributo immediato. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’interesse del Milan potrà trasformarsi in qualcosa di più concreto.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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