Milan, nuovo incarico per Ibrahimovic: partirà da giugno

Il pensiero fisso di Zlatan Ibrahimovic non può che essere il Milan. L’ex stella del calcio svedese è il Senior Advisor di RedBird, ma è pronto a ricoprire anche un nuovo incarico. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, dal prossimo giugno volerà tra America, Messico e Canada per seguire da vicino la Coppa del Mondo.

Ibra come opinionista: seguirà tutto il Mondiale

Dunque pronto un nuovo lavoro per il bomber svedese. Mancava solo la risposta definitiva di Ibrahimovic, che nella giornata di ieri è arrivata, con il via libera a Fox Sports: sarà opinionista insieme ad un’altra leggenda del calcio come Thierry Henry, in attesa delle risposte di David Beckham e Jurgen Klopp, ancora in forse per l’incarico.

Il debutto è atteso per l’11 giugno, data d’inizio del campionato del Mondo. Un incarico che non occuperà tempo a quello al Milan, visto che gli impegni saranno terminati da un pezzo. Ibra, però, può ritornare utile anche a fini del Diavolo, seguendo i “rossoneri” impegnati e magari qualche giovane talento, pronto a mettersi in mostra con il proprio paese.