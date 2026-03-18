Milan, nuovo incarico per Ibrahimovic: partirà da giugno

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Ibrahimovic sorridente

Il pensiero fisso di Zlatan Ibrahimovic non può che essere il Milan. L’ex stella del calcio svedese è il Senior Advisor di RedBird, ma è pronto a ricoprire anche un nuovo incarico. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, dal prossimo giugno volerà tra America, Messico e Canada per seguire da vicino la Coppa del Mondo.

Ibra come opinionista: seguirà tutto il Mondiale

Dunque pronto un nuovo lavoro per il bomber svedese. Mancava solo la risposta definitiva di Ibrahimovic, che nella giornata di ieri è arrivata, con il via libera a Fox Sports: sarà opinionista insieme ad un’altra leggenda del calcio come Thierry Henry, in attesa delle risposte di David Beckham e Jurgen Klopp, ancora in forse per l’incarico.

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Il debutto è atteso per l’11 giugno, data d’inizio del campionato del Mondo. Un incarico che non occuperà tempo a quello al Milan, visto che gli impegni saranno terminati da un pezzo. Ibra, però, può ritornare utile anche a fini del Diavolo, seguendo i “rossoneri” impegnati e magari qualche giovane talento, pronto a mettersi in mostra con il proprio paese.

Antonio Bruzzano

Antonio Bruzzano, giornalista - quasi - sportivo, in collaborazione (lato sito e social) con SpazioMilan, Rompipallone, SpazioNapoli, SpazioJ e SpazioInter. Lo sport come seconda casa, il calcio come seconda pelle. Racconto tutte le sfumature dietro allo sport più seguito di sempre, con l'obiettivo di arrivare nelle case degli italiani e non.
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