Milan, si allontana il grande obiettivo di mercato? “Nuovo tentativo per il rinnovo”

Il Milan segue con attenzione il futuro di Mario Gila, difensore della Lazio finito da tempo nel radar rossonero. Il centrale spagnolo è considerato un profilo ideale per rinforzare la difesa nella prossima stagione, ma la situazione potrebbe cambiare presto. Secondo Il Messaggero, il club biancoceleste è pronto a fare un nuovo tentativo per il rinnovo, con l’obiettivo di trattenerlo a Roma. Una mossa che rischia di complicare i piani del Milan e delle altre squadre interessate.

Il Milan osserva, la Lazio prova a blindarlo

Il nome di Mario Gila è tra quelli più seguiti dal Milan in vista del mercato estivo. Il difensore della Lazio ha attirato l’attenzione per continuità e rendimento, diventando uno dei punti fermi della squadra.

La situazione contrattuale resta però il nodo centrale. Il suo accordo è in scadenza nel 2027 e la scorsa estate il rinnovo non è arrivato a causa del blocco del mercato. Ora la Lazio vuole riprovarci con decisione.

Un segnale chiaro. Il club vuole evitare di perdere uno dei suoi difensori più affidabili e sta lavorando per trovare un’intesa che possa convincere il giocatore.

Le alternative e il rischio addio

Se il rinnovo non dovesse concretizzarsi, la Lazio prenderebbe in considerazione la cessione già a giugno. L’idea è quella di evitare una svalutazione del cartellino e monetizzare al momento giusto.

Su Gila ci sono diversi club. Oltre al Milan, anche l’Inter segue la situazione. Dall’estero si muovono squadre di Premier League come Leicester e Bournemouth, pronte a inserirsi con offerte importanti.

Nel frattempo, la dirigenza biancoceleste valuta possibili sostituti. Tra i profili monitorati ci sono Eray Cömert del Valencia e i difensori dell’Union Berlino Danilho Doekhi e Diogo Leite.

Una decisione che pesa sul mercato

Il futuro di Gila avrà un impatto diretto sul mercato estivo. Per il Milan rappresenta un’occasione, ma anche un rischio concreto di veder sfumare un obiettivo.

Molto dipenderà dalle prossime settimane. Il rinnovo potrebbe cambiare gli scenari, mentre una mancata intesa riaprirebbe la corsa. In queste scelte si misura la forza di un progetto e la capacità di trattenere i giocatori più importanti.