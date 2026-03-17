Milan, occhi su un bomber serbo per la prossima stagione

La lista rossonera dei nomi per l’attacco in vista della prossima stagione continua ad allungarsi. Ai vari profili già accostati al Milan, tra cui spiccano Kean e Lewandowski, si è recentemente aggiunto quello di Petar Stanic, trequartista, spesso schierato da centravanti, del Ludogorets di nazionalità serba. Lo riporta Sport Mediaset.

Milan su Stanic: profilo, numeri e valore di mercato

La caccia al bomber del Milan prosegue e il nuovo indiziato per l’attacco porta il nome di Stanic. Sebbene si tratti di un profilo piuttosto sconosciuto, il classe 2001 serbo si sta rendendo protagonista di un’ottima stagione con il Ludogorets, dove ha finora realizzato 7 gol e 6 assist in 23 presenze. Inoltre è attualmente il capocannoniere dell’Europa League, con 7 reti in 10 partite, tra cui una tripletta al Celta Vigo: primato che condivide con Igor Jesus e che molto probabilmente perderà, vista l’eliminazione della sua squadra nei playoff per mano del Ferencvaros.

Nonostante l’alto tasso realizzativo e i suoi 186cm di stazza, Stanic predilige il ruolo di trequartista, ma è stato più volte impiegato in stagione come seconda punta in un attacco a due. Una soluzione che Allegri gradirebbe parecchio, in modo tale da avere un attaccante con caratteristiche più fantasiose e dinamiche. Ad ogni modo il Ludogorets vauta il suo talento 10 milioni di euro: un’occasione low cost per i rossoneri, che devono però fare i conti con l’interesse espresso dall’Atalanta che tuttavia, rimane un passo indietro rispetto al Milan.