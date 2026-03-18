Milan, occhio a due rossoneri: uno può essere ceduto, il nome e i dettagli

Il Milan ha avviato le prime riflessioni sul futuro di Ardon Jashari e Christopher Nkunku. Due investimenti importanti, circa 70 milioni complessivi, oggi al centro delle valutazioni interne. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il club rossonero sta già ragionando sulle scelte da fare in vista della prossima stagione. Le situazioni sono diverse, tra fiducia e perplessità, mentre la squadra guidata da Massimiliano Allegri cerca continuità in Serie A.

Fiducia per Jashari, dubbi su Nkunku: il Milan guarda avanti

Il centrocampista svizzero non ha ancora trovato continuità. Tra problemi fisici e poco spazio, la sua stagione non ha ancora preso quota. Il club però non sembra intenzionato a mollare.

Il Milan vuole aspettare Jashari, perché è convinto che possa crescere nel tempo. L’investimento fatto e le qualità intraviste spingono verso una conferma.

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Diversa la situazione di Christopher Nkunku. L’attaccante francese non ha convinto fino in fondo, nonostante qualche segnale positivo. Le aspettative erano alte, ma il rendimento non è stato costante.

Il Milan valuta. Un addio a fine stagione non è escluso, soprattutto se dovessero arrivare offerte interessanti. La dirigenza riflette su come ottimizzare le risorse e mantenere competitiva la rosa.

E in questo senso le prossime settimane saranno decisive. Il Milan deve capire su chi costruire il futuro e dove intervenire. Jashari rappresenta una scommessa da proteggere, Nkunku un investimento da (ri)valutare.