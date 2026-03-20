Milan, occhio ai diffidati: tre titolari a rischio per il Napoli!

Napoli e Milan si sfideranno al Maradona nella 31a giornata, in un possibile spareggio per il secondo posto in classifica. I rossoneri attualmente sono avanti di un punto sugli azzurri, ma potrebbero esserci problemi inaspettati per Allegri: quattro giocatori sono in diffida e rischiano la squalifica per il match.

Milan, quattro diffidati in vista del Napoli

Massimiliano Allegri conta ben quattro giocatori diffidati che, in caso di ammonizione contro il Torino, salterebbero la sfida dello stadio Maradona: Athekame, Fofana, Modric e Saelemaekers. Profili molto diversi tra loro per ruolo e importanza tattica, ma tutti potenzialmente decisivi negli equilibri della partita.

Affrontare una gara ostica come quella di domani con quattro elementi in diffida non sarà facile: rischiare di presentarsi al big match con uomini chiave fuori sarebbe un lusso che il Milan, in questo momento della stagione, non può permettersi. La gestione dei diffidati, dunque, diventa fondamentale. E Allegri lo sa benissimo.