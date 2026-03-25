Milan, ottime notizie in vista del Napoli: ci sarà al Maradona!

Il Milan può sorridere in vista del big match di Pasquetta contro il Napoli. Arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria rossonera, con Massimiliano Allegri che può iniziare a preparare al meglio la sfida del 6 Aprile.
Una gara che può indirizzare in maniera decisiva la corsa alle posizioni di vertice del campionato.
Loftus-Cheek verso il rientro
Dopo settimane complicate a causa di problemi fisici, Ruben Loftus-Cheek vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Infatti come riportato da Calciomercato.com, il numero 8 rossonero è tornato ad allenarsi in gruppo e le sue condizioni sono in netto miglioraento.
Filtra infatti ottimismo nello staff medico del Milan: l’ex Chelsea dovrebbe tornare a disposizione proprio per la trasferta di Napoli. Non è ancora certa la sua presenza dal primo minuto, ma la sua convocazione per la sfida del Maradona è sempre più probabile.
Una notizia fondamentale per Allegri, che ritrova così una pedina importante del suo scacchiere tattico, per fisicità, inserimenti e capacita di strappo, caratteristiche venute a mancare nelle ultime uscite.
Un’arma in più per il centrocampo rossonero
Il rientro del centrocampista inglese rappresenta un valore aggiunto per il Milan. La sua capacità di rompere le linee e accompagnare l’azione offensiva può risultare decisiva contro una squadra organizzata e intensa come il Napoli.
In una partita che si preannuncia equilibrata e molto fisica, avere a disposizione un giocatore con le sue qualità può fare la differenza e spostare gli equilibri dalla parte dei rossoneri anche a gara in corso, offrendo soluzioni diverse rispetto agli altri giocatori in rosa.