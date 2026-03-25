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Milan, ottime notizie in vista del Napoli: ci sarà al Maradona!

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Milan, ottime notizie in vista del Napoli: ci sarà al Maradona!
Allegri sorridente in panchina
Allegri sorridente in panchina

Il Milan può sorridere in vista del big match di Pasquetta contro il Napoli. Arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria rossonera, con Massimiliano Allegri che può iniziare a preparare al meglio la sfida del 6 Aprile.

Una gara che può indirizzare in maniera decisiva la corsa alle posizioni di vertice del campionato.

Loftus-Cheek verso il rientro

Dopo settimane complicate a causa di problemi fisici, Ruben Loftus-Cheek vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Infatti come riportato da Calciomercato.com, il numero 8 rossonero è tornato ad allenarsi in gruppo e le sue condizioni sono in netto miglioraento.

Loftus-Cheek in campo con la Maglia del Milan
Loftus-Cheek in campo con la Maglia del Milan

Filtra infatti ottimismo nello staff medico del Milan: l’ex Chelsea dovrebbe tornare a disposizione proprio per la trasferta di Napoli. Non è ancora certa la sua presenza dal primo minuto, ma la sua convocazione per la sfida del Maradona è sempre più probabile.

Una notizia fondamentale per Allegri, che ritrova così una pedina importante del suo scacchiere tattico, per fisicità, inserimenti e capacita di strappo, caratteristiche venute a mancare nelle ultime uscite.

Un’arma in più per il centrocampo rossonero

Il rientro del centrocampista inglese rappresenta un valore aggiunto per il Milan. La sua capacità di rompere le linee e accompagnare l’azione offensiva può risultare decisiva contro una squadra organizzata e intensa come il Napoli.

In una partita che si preannuncia equilibrata e molto fisica, avere a disposizione un giocatore con le sue qualità può fare la differenza e spostare gli equilibri dalla parte dei rossoneri anche a gara in corso, offrendo soluzioni diverse rispetto agli altri giocatori in rosa.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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