Milan, pessime notizie in vista del derby: l’infortunio ora preoccupa

Il Milan fa i conti con degli acciacchi fisici in vista del derby, a tenere banco è la situazione di Matteo Gabbia, che tiene in apprensione lo staff tecnico. Il difensore si sottoporrà a nuovi controlli nei prossimi giorni per chiarire l’entità del problema.

Esami decisivi e attesa degli aggiornamenti

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il fastidio di Gabbia potrebbe nascondere qualcosa di più serio rispetto ad un semplice affaticamento muscolare. Gli esami strumentali stabiliranno diagnosi e tempi di recupero, elementi chiave per capire se potrà essere a disposizione di Allegri per il derby dell’8 marzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SpazioMilan (@spaziomilan)

Nel frattempo apprensione anche per le condizioni fisiche di Davide Bartesaghi, uscito per infortunio allo Zini. Tuttavia, il quadro clinico del terzino è ancora da definire e sarà più chiaro nelle prossime ore.