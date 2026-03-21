Milan, problema in attacco? I numeri del nuovo anno preoccupano

I numeri del reparto offensivo rossonero iniziano a preoccupare non poco Massimiliano Allegri e i tifosi del Milan. Un involuzione del reparto offensivo che la si evidenzia non solo nelle prestazioni, ma soprattutto nei freddi dati. Solo sette gol in dodici partiti dall’arrivo del nuovo anno: Leao tiene, nonostante prestazioni sottotono, gli altri arrancano.

Leao a quattro reti, tutti gli altri sotto i tre gol: i numeri dell’attacco del Milan

Solo sette reti in dodici partite dall’arrivo del 2026. Come riporta l’analisi del Corriere dello Sport, a preoccupare è la chiara e netta involuzione dell’intero reparto offensivo. Se Leao tiene e, nonostante prestazioni e atteggiamenti da rivedere, resta a quota quattro reti nel 2026 (nove nell’intero campionato), gli altri sono decisamente da rivedere.

Due centri per Nkunku, uno solo per Fullkrug e nessuno per Christian Pulisic. Numeri che denotano certamente un problema, dato che in mancanza di incursioni dal centrocampo o dalla difesa, a segnare e far vincere le partite dovrebbe essere l’attacco.

Oggi, alle 18:00, possibilità per sbloccarsi per Pulisic e di ritrovare il gol per Fullkrug, in un match fondamentale per risorpassare il Napoli e, perché no, avvicinarsi all’Inter.