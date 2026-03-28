Milan, quando torna Leao: c’è la data del suo rientro a Milanello

Leao sarà regolarmente a Milanello mercoledì per la ripresa degli allenamenti dopo la pausa concessa dal Milan per il recupero dell’adduttore destro.

L’esterno portoghese ha scelto di rientrare in Portogallo nei giorni di esclusione dalle convocazioni della Nazionale, gestendo il lavoro di recupero lontano dal centro sportivo rossonero. Una decisione condivisa con la società, che ha autorizzato il giocatore a proseguire la riabilitazione in autonomia. Il problema muscolare ha pesato sulle prestazioni nelle ultime settimane, riducendo l’impatto offensivo di Leao nel corso della stagione.

Leao e il recupero: tre giorni di pausa prima del ritorno

La squadra osserva una breve pausa dalla competizione. Massimiliano Allegri ha concesso riposo domenica, lunedì e martedì, approfittando della sosta internazionale e delle numerose assenze dovute ai rispettivi impegni con le nazionali. Mercoledì il gruppo tornerà al completo per avviare la preparazione della prossima gara, con il portoghese atteso tra i protagonisti del lavoro settimanale, come riportato da TMW. L’attesa è alta: Leao rappresenta un elemento cruciale negli schemi offensivi milanisti, e il suo rientro in condizioni ottimali è indispensabile per affrontare le sfide decisive di fine stagione.

Napoli e il calendario: Leao punta lunedì 6 aprile

L’appuntamento più rilevante è fissato per lunedì 6 aprile allo stadio Maradona. Il Milan affronta il Napoli in una partita chiave per il finale di stagione, momento in cui ogni punto acquisisce valore determinante. Leao mira a essere disponibile e in forma, dopo aver saltato impegni internazionali e giorni di lavoro personalizzato. Il calendario serrato impone di recuperare progressivamente, senza forzare i tempi di rientro dall’infortunio muscolare.

Qual è il valore reale di Leao per questa fase? Decisivo. Il portoghese, quando in condizioni fisiche ottimali, incide sulla qualità offensiva del Milan in modo significativo, generando superiorità numerica sulla fascia sinistra e creando spazi per il resto dell’attacco. La sua assenza prolungata avrebbe complicato ulteriormente le ambizioni rossonere nel rush finale di campionato.

Il recupero in Portogallo rappresenta una scelta intelligente del club: gestire l’infortunio muscolare con continuità terapeutica specializzata, piuttosto che accelerare il rientro in campo. Leao avrà tre giorni di allenamenti dal mercoledì al venerdì per valutare il reale stato dell’adduttore, con la partita contro il Napoli come primo test ufficiale. Il Milan non può permettersi ricadute: il calendario non lascia margini, e il contributo del portoghese nei prossimi impegni sarà determinante per il percorso in campionato e nelle competizioni europee rimaste.