Milan, Rabiot sempre più leader: le sue parole fanno sognare i tifosi

Arrivato quest’anno fortemente voluto dal suo mentore Massimiliano Allegri. In pochi mesi ha fatto capire l’importanza e il perché della scelta così richiesta da Max. Si è guadagnato di diritto il ruolo di leader di questa squadra, nonostante sia a Milano da meno di anno. E Adrien Rabiot ha rilasciato un’intervista, con parole che fanno felici i tifosi.

“Voglio fare la storia con il Milan”, dichiarazione d’amore del francese

Il centrocampista rossonero ha rilasciato un’intervista a Rivista Undici, raccontando la sua voglia di restare a lungo con il Milan, ma anche alcuni retroscena sul suo carattere. Di seguito le sue parole:

“Voglio scrivere il mio nome nella storia di ogni squadra: l’ho fatto al Psg e alla Juve, al Marsiglia purtroppo non sono riuscito perché sono rimasto soltanto un anno. Adesso lo voglio fare al Milan. Sento di aver portato serenità tra i compagni di squadra e anche all’allenatore sa che sono affidabile. La cosa che mi rappresenta di più è avere la forza di stare sul pezzo, questa voglia di andare avanti e di voler sempre far meglio”.

Dunque voglia di restare nei libri di storia del Milan e una serenità portata all’interno dello spogliatoio, ma non è mancata una parentesi sulla stagione rossonera.

“Se siamo qui ci sarà un perché”, il francese non si nasconde

Rabiot ha poi proseguito la sua intervista, soffermandosi anche sul momento e stagione della sua squadra e sul concetto di gruppo, partendo dal mister Allegri. Di seguito le sue parole: