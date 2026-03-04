Milan, senti Ricci: “Sogno ancora lo Scudetto!” E su Allegri

A pochi giorni dal derby di San Siro contro l’Inter, Samuele Ricci parla a Sport Mediaset predicando calma e concentrazione. Il centrocampista rossonero invita l’ambiente a restare focalizzato sull’obiettivo principale, la qualificazione alla Champions League, senza lasciarsi distrarre dai sogni di Scudetto. Consapevole dell’importanza della sfida contro i nerazzurri, sottolinea la necessità e l’importanza di un approccio impeccabile. Ricci parla anche del rapporto con Allegri e del proprio ruolo in campo, ribadendo la disponibilità a dare il massimo contributo alla squadra in qualsiasi momento della gara.

Le sue parole

Alla domanda sullo Scudetto, Ricci risponde in modo netto:

“Lo scudetto è un sogno ma pensiamo al derby. Il nostro obiettivo è la Champions, siamo a buon punto anche se abbiamo perso qualche punto di troppo nelle partite passate, per adesso abbiamo un buon vantaggio sul quinto posto ma non è ancora fatta. Il sogno c’è, si vive per questo. Pensiamo alla partita, è pur sempre un derby e va approcciato in maniera perfetta.”

Al centrocampista viene anche chiesto del suo rapporto con l’allenatore del Milan, Max Allegri:

“Abbiamo entrambi lo stesso senso dell’umorismo. Attualmente mi vede più mezz’ala perché sia Modric che Jashari in questa fase stanno facendo benissimo. Per me l’importante è giocare, naturalmente anche entrando a gara in corso“.

Come ultima domanda, viene chiesto a ricci se quello di domenica sarà un derby anche con la sua compagna Eleonora Incardona, ex tifosa nerazzurra: