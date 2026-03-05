Milan, sfida alla Juventus per il nuovo Yildiz: duello di mercato per il classe 2007

Con la qualificazione alla prossima Champions League ormai ipotecata, il Milan dovrà pensare a come migliorare la rosa in vista del triplo impegno della prossima stagione. Sarà infatti necessario aumentare il numero di calciatori in rosa, mettendo a disposizione di Massimiliano Allegri nuove pedine di qualità. L’obiettivo è fare un mix tra calciatori di esperienza e giovani su cui costruire il futuro del club rossonero: tra i nomi attenzionati spunta quello del classe 2007 Kerim Alajbegovic.

Milan, occhi puntati su Alajbegovic del Salisburgo: il classe 2007 piace anche alla Juventus

Kerim Alajbegovic sta stregando mezza Europa. Ala sinistra classe 2007, il bosniaco è stato ceduto la scorsa estate dal Bayer Leverkusen al Salisburgo per circa 2 milioni di euro, inserendo però una clausola di recompra. Come racconta ‘La Gazzetta dello Sport’, a fine stagione tornerà in Germania e il club tedesco deciderà come comportarsi con lui.

Per l’età e il ruolo è stato più volte accostato al primo Kenan Yildiz, mentre il Salisburgo sui suoi canali ufficiali ha preferito paragonarlo a Florian Wirtz. In Italia, sulle sue tracce ci sarebbero Milan e Juventus mentre all’estero anche il Bayern Monaco lo starebbe monitorando. Alajbegovic, già oggi, vale tra i 15 e i 20 milioni di euro ma il suo valore potrebbe continuare a crescere nei prossimi mesi.