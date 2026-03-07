Milan, società non contenta: ora l’affare rischia di saltare!

Il Milan continua a lavorare per allestire la rosa del futuro. Nei piani del direttore sportivo Igli Tare rimangono diversi profili futuribili e in grado di rappresentare possibili innesti per il mercato estivo. Tra i nomi osservati con forte attenzione dal DS rossonero spicca quello di Andre del Corinthians: la strada per il suo approdo in rossonero appariva spianata, ma gli ultimi aggiornamenti segnalano una certa freddezza emersa tra le parti.

Mercato Milan, affare in bilico: cosa trapela sulla trattativa

Come riportato negli scorsi giorni, il Milan sembrava molto fiducioso di poter arrivare ad Andre, talentuoso centrocampista classe 2006 in forza al Corinthians. Le qualità del brasiliano avevano colpito i piani alti del club rossonero e tutto lasciava immaginare una trattativa ormai prossima alla fumata bianca definitiva, ma non è così.

Come riportato da Fabrizio Romano nel corso dell’ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, il Milan sarebbe rimasto fortemente spazientito dal comportamento del Corinthians nel corso della trattativa che, dopo un primo momento in cui appariva ormai conclusa, ha visto il cambio di posizione dei brasiliani. Il Milan aveva chiuso per 15 milioni di euro più ulteriori due di bonus, con il Corinthians che aveva già firmato alcuni documenti come ulteriore garanzia, ma che non sono vincolanti. Il cambio di passo dei bianconeri ha irritato il Diavolo, che sta valutando i prossimi passi da compiere.