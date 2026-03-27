Milan, Tonali bis è un sogno o realtà? Romano fa chiarezza!

Sandro Tonali è tornato al centro delle attenzioni dopo la grande prestazione con la maglia della nazionale, in occasione di Italia-Irlanda del Nord. Il centrocampista del Newcastle è stato protagonista assoluto con un gol e un assist che hanno garantito alla nazionale di accedere alla finale dei Play-Off.

Le sue qualità e l’impatto mostrato in campo ha riacceso inevitabilmente i sogni dei tifosi delle squadre di Serie A, tra cui i tifosi del Milan, che non hanno mai smesso di sperare in un ritorno dell’ex centrocampista a Milano. Tuttavia al momento, lo scenario appare più complesso e legato a dinamiche di mercato che vanno ben oltre il semplice desiderio.

Il futuro di Tonali tra Serie A e Premier League

Le ultime indiscrezioni, riportate da Fabrizio Romano, delineano infatti un quadro piuttosto chiaro: l’eventuale addio al Newcastle non porterebbe automaticamente ad un ritorno in Italia, ma più verosimilmente a una permanenza nel campionato inglese, dove diversi club restano vigili sulla situazione di contratto di Sandro Tonali.

La pista italiana, e in particolare un eventuale ritorno al Milan, resta quindi una suggestione affascinante ma difficilmente percorribile. In questo momento quindi il “Tonali Bis” appare più un sogno dei tifosi che una reale possibilità di mercato, considerando che club come Arsenal e Manchester United sono pronti a fare follie per aggiudicarsi il centrocampista italiano.