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Milan, un rossonero lascia il ritiro con la Nazionale: tornerà a Milanello

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Milan, un rossonero lascia il ritiro con la Nazionale: tornerà a Milanello
Calciatori del Milan in gruppo dopo la rete al Como
Milan in gruppo

Fikayo Tomori ha lasciato il ritiro della nazionale inglese e sarà disponibile a Milanello da mercoledì pomeriggio alla ripresa degli allenamenti. Il difensore rossonero rientra tra gli otto giocatori che hanno abbandonato il raduno britannico.

Tomori e gli altri otto: il ritiro inglese si assottiglia

La nazionale inglese ha comunicato ufficialmente che otto calciatori lasciano il ritiro. Oltre a Tomori, figurano Aaron Ramsdale, Dominic Calvert-Lewin, John Stones, Adam Wharton, Noni Madueke, Declan Rice e Bukayo Saka. Le motivazioni variano: alcuni rientrano per visite mediche precauzionali, altri per infortuni accusati durante la partita contro l’Uruguay.

Fikayo Tomori con addosso la maglia del Milan durante una sfida di Serie A
Fikayo Tomori con addosso la maglia del Milan durante una sfida di Serie A

Tomori disponibile per la ripresa: il Milan recupera il difensore

La soluzione per il Milan è ottimale. Tomori potrà allenarsi regolarmente con la squadra a partire da mercoledì, garantendo al tecnico rossonero una risorsa difensiva importante per gli impegni imminenti. Il rientro anticipato dal ritiro internazionale consente al centrale di riprendere la continuità con i compagni senza ritardi.

L’assenza prolungata dai raduni nazionali spesso comporta una fase di reintegrazione tattica. In questo caso, il tempo a disposizione fino alla prossima partita del Milan permette a Tomori di riprendere i ritmi di lavoro senza affrettare i tempi. La decisione inglese di liberare il giocatore rappresenta una scelta ragionevole considerando la gestione del carico fisico nelle competizioni internazionali.

Tomori torna a disposizione presso il centro di allenamento rossonero e sarà pienamente integrato negli schemi tattici già da questa settimana, rafforzando le opzioni difensive del Milan per le sfide che attendono la squadra nel prosieguo della stagione.

Redazione SpaziMilan
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