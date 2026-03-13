Modric-Milan, l’amico Rakitic esce allo scoperto: l’ha detto sul futuro in rossonero

Non che gli servissero prove del suo enorme talento, ma in 8 mesi si è completamente preso il centrocampo di Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero gli ha consegnato le chiavi della squadra e lui se la sta caricando sulle spalle. La speranza è che tutto ciò avvenga anche la prossima stagione, rinnovando il suo contratto per un altro anno, con la voglia di vederlo anche in Champions con indosso questa maglia. E a riguardo si è esposto anche il suo amico, nonché ex compagno di Nazionale, Ivan Rakitic.

“Modric resta? Ecco cosa succederà”, il croato parla chiaro e rivela il suo pensiero

Lo conosce bene grazie agli anni condivisi con la Croazia e un mondiale sfiorato nel 2018. L’ex Barcellona ha parlato proprio del suo amico Modric durante l’evento a Milano Open del World Legends Padel Tour 2026. Al centro delle domanda c’era la curiosità di conoscere il suo pensiero riguardo il futuro al Milan del 14 rossonero. Di seguito le sue parole:

“Devo fare le mie congratulazioni al direttore sportivo che lo ha portato in Italia. Spero che possa riuscire anche a far rimanere Luka. Penso che si stia divertendo molto e si vede, perché altrimenti non giocherebbe come sta facendo”.

Rakitic ha poi condiviso un pensiero sull’addio al Real e un retroscena su Modric e il suo desiderio di venire in Italia: