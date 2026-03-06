Napoli-Milan, data e orario dello scontro decisivo: ora è ufficiale

Il finale di stagione sta entrando nel vivo e tra le partite più importanti e più attese del calendario del Milan c’è senza dubbio la sfida del Maradona contro il Napoli. La sfida con gli azzurri potrebbe rivelarsi decisiva ai fini della classifica e oggi sono arrivate anche le conferme ufficiali su data e orario del match: si giocherà nella sera di Pasquetta.

Napoli-Milan: ecco quando si giocherà la partita

La gara tra Napoli e Milan, valida per la 31esima giornata di Serie A, si giocherà lunedi 6 Aprile alle ore 20:45. Una collocazione particolare nel calendario, perché la partita andrà in scena nel giorno di Pasquetta. Una scelta sempre più frequente negli ultimi anni, con la Lega Serie A che programma alcune delle partite più importanti durante le festività per garantire maggiore spettacolo e attenzione mediatica.

Per i tifosi del Milan, quindi, sarà un Lunedi In Albis all’insegna del grande calcio che metterà di fronte Antonio Conte contro Max Allegri. Napoli-Milan, ancora una volta, si prepara ad essere uno dei big match più attesi della stagione