Napoli-Milan, trasferta vietata ai rossoneri? C’è l’annuncio!

La sfida tra Napoli e Milan, in programma nella giornata di Lunedi in Albis alle ore 20:45, sta già facendo discutere, infatti l’Osservatorio Nazionale Sulle Manifestazioni Sportive ha esaminato varie segnalazioni da parte della Questura di Napoli rinviando tutte le valutazioni al CASMS per individuare le adeguate misure di sicurezza.

CASMS valuta la trasferta dei tifosi rossoneri

Dopo le segnalazioni arrivate dalla Questura di Napoli l’ ONMS ha deciso di rinviare la valutazione delle misure di sicurezza al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.

In pratica questo passaggio potrebbe impedire la vendita dei biglietti per il settore ospiti, con il rischio concreto che la trasferta dei tifosi residenti in Lombardia venga vietata.

Ora la palla è in mano di CASMS e Prefettura, che decideranno se autorizzare o meno la partecipazione dei tifosi rossoneri in vista dell’importante match di pasquetta.