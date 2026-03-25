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Napoli-Milan, trasferta vietata ai rossoneri? C’è l’annuncio!

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Napoli-Milan, trasferta vietata ai rossoneri? C’è l’annuncio!
Curva del Milan
Tifosi del Milan

La sfida tra Napoli e Milan, in programma nella giornata di Lunedi in Albis alle ore 20:45, sta già facendo discutere, infatti l’Osservatorio Nazionale Sulle Manifestazioni Sportive ha esaminato varie segnalazioni da parte della Questura di Napoli rinviando tutte le valutazioni al CASMS per individuare le adeguate misure di sicurezza.

CASMS valuta la trasferta dei tifosi rossoneri

Dopo le segnalazioni arrivate dalla Questura di Napoli l’ ONMS ha deciso di rinviare la valutazione delle misure di sicurezza al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.

In pratica questo passaggio potrebbe impedire la vendita dei biglietti per il settore ospiti, con il rischio concreto che la trasferta dei tifosi residenti in Lombardia venga vietata.

Ora la palla è in mano di CASMS e Prefettura, che decideranno se autorizzare o meno la partecipazione dei tifosi rossoneri in vista dell’importante match di pasquetta.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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