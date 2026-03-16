“Non accadeva dal 2023!”: Milan, contro la Lazio è arrivata un’altra sentenza

Il Milan perde 1-0 contro la Lazio di Maurizio Sarri e si allontana dalla corsa Scudetto, infrangendo quasi del tutto i sogni per il titolo. Una sconfitta dal sapore amaro, soprattutto perchè appena un giorno prima, l’Inter non era andata oltre il pari contro la Dea. Un dato negativo, inoltre, cade all’occhio: i rossoneri non hanno trovato il gol all’Olimpico, l’ultima volta era accaduto nel lontano 2023.

Milan, manca il gol all’Olimpico: il retroscena

La squadra di Massimiliano Allegri perde una grande occasione e si porta a -8 dalla vetta. Una giornata iniziata con il pareggio dell’Inter, ma finita perdendo addirittura una lunghezza dai nerazzurri. Con la vittoria del Napoli di Conte, inoltre, il Milan deve guardarsi le spalle con gli azzurri a -1.

Contro la Lazio, però, non è arrivata solo la ‘sentenza’ della sconfitta bensì è arrivata un ulteriore sentenza che riassume la gara dei rossoneri. Il Milan, difatti, non ha trovato il gol nella gara dell’Olimpico: non accadeva dal 24 gennaio 2023 quando i biancocelesti vinsero per 4-0 contro la squadra allenata da Pioli.

Una settimana che ha fatto vivere tutte le emozioni ai tifosi rossoneri: dall’emozione per la vittoria nel derby con la speranza di una rimonta Scudetto, alla sconfitta contro la squadra capitolina che infrange quasi del tutto i sogni per il titolo. La squadra di Allegri, ora, deve centrare l’obiettivo Champions e magari sperare in altri passi falsi dell’Inter.