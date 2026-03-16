“Non ci ha mai pensato!”: Milan, l’agente di Allegri parla chiaro

Sconfitta dura per il Milan contro la Lazio. Ora, la squadra di Allegri deve rimboccarsi le maniche puntando con forza all’obiettivo principale della stagione: tornare in Champions League. Il giorno dopo l’amara sconfitta, torna a parlare proprio l’agente di Massimiliano Allegri: avete sentito le sue parole?

Milan, parla Branchini: le sue parole

Giovanni Branchini, noto agente tra gli altri di Max Allegri, è intervenuto a Radio 1 parlando della stagione del Milan. L’agente ha parlato anche di Rafa Leao, uscito non nel migliore dei modi dal campo con una reazione che ha fatto molto discutere.

Di seguito le parole di Branchini su Allegri:

“Il messaggio di Allegri è sempre stato molto concreto ed equilibrato. Non ha mai parlato di vincere lo Scudetto e mai di fare la corsa sull’Inter: ha sempre detto guardiamoci le spalle, centrando l’obiettivo Champions. Qualcuno pensa sia strategia, invece è realismo e correttezza”

Poi su Leao: