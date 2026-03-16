Occhio Milan, Trevisani sorprende tutti! Difende Leao, ma critica un altro big

Durante la trasmissione ‘Pressing’, Riccardo Trevisani ha espresso un giudizio molto diretto sul rendimento di Christian Pulisic nelle ultime settimane. Le parole del giornalista hanno riacceso il confronto tra l’esterno statunitense e Rafael Leao, due giocatori spesso al centro delle discussioni sull’attacco rossonero. Secondo Trevisani, le critiche rivolte a Leao derivano per lo più dai suoi atteggiamenti, ma sono i numeri e le prestazioni recenti di Pulisic che meritano un’analisi più severa.

Le parole di Trevisani su Pulisic

Durante ‘Pressing’, Riccardo Trevisani ha parlato del momento di forma di Christian Pulisic, soffermandosi soprattutto sugli ultimi mesi della stagione.

“Il rendimento di Pulisic è drammatico, altro che Leao”.

Il giornalista ha spiegato come la percezione delle prestazioni dei due giocatori sia spesso diversa rispetto a quanto accade realmente in campo.

“Ti fa inca***re di meno perché Leao ciondola, ride e tutto quanto. Ma il rendimento di Pulisic da tre mesi a questa parte è drammatico”.

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Il confronto con Leao: ecco cosa pensa Trevisani

Secondo Trevisani, le critiche verso Leao nascono spesso da atteggiamenti visibili durante le partite, mentre le prestazioni di Pulisic vengono giudicate con meno severità.

Il giornalista ha però sottolineato come le difficoltà dell’esterno statunitense negli ultimi mesi siano state evidenti, soprattutto dal punto di vista della continuità.

Fattore questo che pesa tantissimo in un finale di stagione che resta aperto e per cui il Milan ha bisogno delle migliori versioni di Pulisic e Leao per restare competitivo e raggiungere i propri obiettivi.