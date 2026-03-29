Pavlović da record, nessuno come lui: schizza il valore del difensore

Il recente aggiornamento dei valori di mercato pubblicato da Transfermarkt offre spunti di riflessioni interessanti sull’andamento della rosa del Milan. Tra aumenti significativi e cali importanti, emerge un quadro in evoluzione che riflette rendimento, prospettive e momento dei singoli giocatori della rosa rossonera. A spiccare è soprattutto la crescita di Pavlović, protagonista di un notevole balzo in avanti, mentre Pulisic subisce una forte batosta.

Tra crescita e flessioni: i nuovi valori rossoneri

Strahinja Pavlović è senza dubbio il giocatore che ha registrato l’incremento più consistente, visto che il serbo ha aumentato il suo valore a +7 milioni, raggiungendo una valutazione complessiva di 35 milioni. Crescite importanti anche per Davide Bartesaghi e Koni De Winter, segno di una linea giovane che continua a valorizzarsi nel progetto rossonero sotto l’attenta guida di Allegri.

Sul fronte opposto, diversi big hanno visto una diminuzione del proprio valore. Tra questi spiccano Christian Pulisic, con un calo di 10 milioni, che testimonia il periodo nero vissuto dall’americano negli ultimi mesi . Flessioni anche per Nkunku e Fofana, a conferma di un momento altalenante per alcuni elementi che fino a poco fa sembravano rendere al meglio nella rosa rossonera.

Il momento d’oro di Pavlovi ć

Il difensore serbo è sicuramente il giocatore più in forma del Milan in questo momento della stagione, come testimoniato dai 2 gol messi a segno nelle ultime 4 partite, oltre alle ottime prestazioni offerte contro Inter e Lazio, dimostrando di essere l’uomo insostituibile del Milan di Allegri.