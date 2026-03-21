ULTIM’ORA – L’esito degli esami per Rafa Leao: i tempi di recupero

Arriva un sospiro di sollievo per il Milan e per le condizioni di Rafa Leao. Avevano fatto preoccupare le condizioni dell’attaccante portoghese dopo l’annuncio dell’infortunio e dell’assenza forzata contro il Torino. L’esito degli esami chiarisce però tutto.

L’esito degli esami per Leao: escluse lesioni

La risonanza magnetica a cui si è sottoposto Leao ha però escluso lesioni. L’attaccante portoghese è dunque ‘salvo’ da un lungo stop che ne avrebbe naturalmente compromesso e non poco il finale di stagione.

Con la sosta delle nazionali che incombe, Rafa Leao rientrerà sicuramente dopo la sosta per il big match contro il Napoli. Buone notizie dunque per Massimiliano Allegri, che dovrà comunque correre ai ripari oggi alle 18:00.

Con lo stop forzato dell’ex Lille, sarà Fullkrug con Pulisic la coppia d’attacco contro il Torino.