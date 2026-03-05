ULTIM’ORA – Milan, addio al calcio per l’ex rossonero: parole da brividi

Giacomo Bonaventura ha annunciato l’addio al calcio giocato all’età di 36 anni, dopo alcuni mesi da svincolato in seguito al termine del suo contratto arabo con l’Al Shabab. Lascia, dunque, il rettangolo verde un giocatore dalla tecnica e dalla classe rara, capace di far gioire i tifosi di ogni squadra: anche al Milan si sono goduti i gol e gli assist di Jack. Dunque, i rossoneri hanno omaggiato la sua carriera con un bel messaggio via social.

Bonaventura si ritira: il messaggio del Milan

All’età di 36 anni, Giacomo Bonaventura ha lasciato il calcio giocato. Tramite un annuncio ufficiale sui propri canali social, l’oramai ex centrocampista italiano ha annunciato di aver appeso gli scarpini al chiodo, dopo una carriera molto positiva con le maglie di club prestigiosi come Atalanta, Fiorentina e lo stesso Milan. In rossonero è stato un jolly a 360°, capace di ricoprire moltissime posizioni e di rappresentare a pieno l’idea di giocatore “box to box”, bravo in ripiegamento ma anche e soprattutto in zona offensiva. I dati parlano chiaro: 184 gare in rossonero condite da 35 gol e 30 assist.

Il Milan ci ha tenuto a omaggiare un pezzo importante della propria storia con una dedica breve ma concisa via social:

“Grazie Jack, è stato un viaggio bellissimo”.

Il messaggio di Jack sul ritiro

Gli annunci ufficiali sono arrivati da parte del diretto interessato, il quale ha comunicato la propria decisione attraverso una pubblicazione sui propri profili social. Ecco un estratto di quanto pronunciato da Bonaventura: