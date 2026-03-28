ULTIM’ORA – Milan, tutto fatto: domani le visite mediche del nuovo acquisto

Andrej Kostic sbarca al Milan domani per le visite mediche. L’attaccante montenegrino classe 2007 del Partizan Belgrado arriva in rossonero a titolo definitivo per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro.
Kostic al Milan: il talento serbo che aspetta giugno
Come annunciato da Matteo Moretto, la trattativa si concluderà nella giornata di domani con i controlli medici presso la struttura rossonera. L’operazione rappresenta un investimento su un profilo giovane con numeri interessanti: 27 partite disputate nel campionato serbo quest’anno e 10 gol segnati. Il Milan sceglie di puntare su un attaccante in crescita, senza spendere cifre esorbitanti.
Kostic non sarà subito disponibile per la prima squadra. L’aggregazione al Milan Futuro di Massimo Oddo costituisce il percorso naturale per il suo inserimento nel progetto rossonero. Una scelta tattica consolidata dal club, che consente al giovane attaccante di adattarsi al calcio italiano mantenendo continuità di gioco e minuti in campo.
Milan Futuro: la porta d’ingresso per i giovani talenti
Il Milan negli ultimi anni ha costruito una strategia precisa: acquisire giovani promettenti e farli crescere nella squadra Primavera prima di valutarne l’inserimento in prima squadra. Kostic segue questo schema. La sua esperienza nel calcio serbo non basta per garantire l’immediato impiego nei rossoneri. Il Milan Futuro diventa il banco di prova concreto.
Quali garanzie offre questo percorso? Continuità competitiva, adattamento graduale al livello tattico italiano, valutazione oggettiva delle capacità. Tre elementi che il club ritiene fondamentali per valorizzare un investimento di questa portata.
L’arrivo di Kostic completa un quadro mercatile che il Milan sta definendo per la prossima stagione. A giugno il club avrà chiaro se l’attaccante montenegrino rappresenta una soluzione per l’attacco rossonero oppure se continuerà a maturare nel Milan Futuro. L’esito delle visite mediche di domani rappresenta il primo passo concreto verso questa valutazione.