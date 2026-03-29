Vlahovic al Milan, nuovo sprint: la strategia per evitare il rinnovo con la Juve

Dusan Vlahovic rappresenta ancora un’opportunità concreta per il Milan qualora il rinnovo con la Juventus non si concretizzi entro breve termine. Secondo SportMediaset, la decisione sulla permanenza del serbo potrebbe arrivare in poche settimane.

Vlahovic e il Milan: quando il rinnovo bianconero vacilla

La Juventus ha riaperto i negoziati per il prolungamento contrattuale, ma con una proposta economica significativamente inferiore ai 12 milioni di euro netti attuali. Questa riduzione degli emolumenti crea uno spazio tattico che il Milan non intende lasciarsi sfuggire. Il club rossonero ha già rallentato la ricerca di alternative in attacco proprio per monitorare gli sviluppi della situazione torinese.

Il Milan avrebbe già predisposto una controproposta economicamente competitiva, potenzialmente superiore a quella bianconera e strutturata su una durata contrattuale più lunga. La strategia rossonera punta a sfruttare il momento di incertezza.

Allegri, il facilitatore nascosto dell’operazione

Massimiliano Allegri gioca un ruolo cruciale in questa dinamica. L’allenatore bianconero conosce perfettamente Vlahovic, avendolo allenato in passato e apprezzandone le qualità tecniche e il temperamento agonistico. Il suo potenziale endorsement verso il giocatore rappresenta un elemento di pressione non trascurabile. Se Allegri dovesse consigliare al serbo di valutare altre opzioni di mercato, l’operazione Milan guadagnerebbe credibilità agli occhi del calciatore.

Lo scenario si complica ulteriormente considerando che Vlahovic, pur apprezzando la Juventus, potrebbe trovare nel Milan un progetto altrettanto ambizioso con maggiore certezza economica. Il club rossonero ha dimostrato negli ultimi anni di saper costruire una squadra competitiva e di offrire ai propri attaccanti un ruolo centrale nel sistema di gioco.

I tempi stretti e le prossime mosse

Cosa cambierà nelle prossime due settimane? L’incontro tra Juventus e Vlahovic sarà il momento decisivo. Se la distanza economica dovesse ampliarsi, il Milan avrà il tempo materiale per chiudere un’operazione prima della finestra di mercato estiva. Una decisione rapida conviene a tutte le parti: al giocatore, che avrebbe certezze contrattuali; al Milan, che potrebbe blindare un bomber di spessore; persino alla Juventus, che eviterebbe ulteriori frizioni contrattuali.