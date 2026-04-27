Adani durissimo dopo Milan-Juve: “Fa schifo”

Lele Adani ha criticato duramente il pareggio senza reti tra Milan e Juventus, sottolineando l’incapacità della squadra rossonera di unire prestazione e risultato in una partita che non ha soddisfatto gli spettatori.

Adani e l’analisi del Milan: “Partite che fanno schifo”

Negli studi de La Domenica Sportiva, l’ex calciatore ha espresso un giudizio netto sulla sfida di San Siro.

“Per fare risultato non devi fare partite così che fanno schifo”

La dichiarazione che sintetizza il pensiero di Adani sulla prestazione rossonera. L’opinionista ha evidenziato come il pareggio rappresenti una scelta tattica difensiva che non corrisponde alle esigenze di una squadra che vuole competere ad alti livelli. Il Milan ha scelto la cautela, ma ha sacrificato completamente la proposta offensiva, trasformando novanta minuti in un esercizio sterile.

Adani ha sottolineato un problema strutturale del calcio italiano: la tendenza a celebrare risultati ottenuti senza coinvolgimento emotivo.

“Chi ha guardato Milan-Juventus ha spento dopo un quarto d’ora”

Una frase che racchiude il disappunto dello spettatore medio di fronte a una partita priva di intensità e creatività. I sessantamila tifosi presenti a San Siro non hanno trovato motivi di entusiasmo, né dal punto di vista tattico né dal punto di vista emotivo.

Il calcio italiano tra risultato e spettacolo: la critica di Adani

Adani ha affrontato direttamente il dibattito tra chi sostiene il primato del risultato e chi invece rivendica l’importanza del gioco. Secondo l’ex difensore, questa dicotomia rappresenta un falso problema. Vincere e proporre calcio di qualità non sono scopi contrapposti, ma complementari.

Ha citato il primo tempo della partita con una frase lapidaria: “Non ci resta che piangere“, descrivendo lo spettacolo offerto dal Milan come deludente e poco esportabile a livello internazionale.

Negli studi ha ribadito una convinzione che sostiene da anni: il calcio italiano deve allinearsi agli standard globali attraverso un gioco di ritmo e proposta. Tuttavia, le sue critiche vengono spesso liquidate come teoriche e poco pragmatiche. Adani ha replicato con fermezza, affermando che questa dinamica tra risultato e prestazione deve essere affrontata con onestà intellettuale. Il Milan non ha solo pareggiato senza segnare; ha anche rinunciato a costruire occasioni credibili per gran parte della gara.