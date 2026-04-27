Milan, Allegri chiede quattro colpi per la Champions: un profilo potrebbe “spaccare” lo spogliatoio

Furlani e Tare hanno avviato una ristrutturazione del Milan per la stagione 2026-2027, quando Massimiliano Allegri vorrà a disposizione un organico ancora più competitivo in vista del ritorno in Champions League.

Il summit a Casa Milan: quattro acquisti pronti per Allegri

Secondo quanto riferito da addetti ai lavori vicini al Milan, un mese fa presso la sede rossonera si è tenuto un incontro decisivo tra l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e Massimiliano Allegri. Anche Zlatan Ibrahimović, in qualità di Senior Advisor, ha partecipato alla riunione.

Allegri ha presentato le sue richieste al club in modo esplicito: quattro acquisti pronti, giocatori fatti e finiti che garantiscano un contributo immediato. La filosofia è quella di affiancare ai rinforzi esperti una selezione di giovani di qualità da valorizzare secondo la tradizione societaria. Il tecnico livornese sarà accontentato nei suoi desideri, secondo quanto filtra dall’ambiente rossonero.

La strategia è costruita su basi solide. Un difensore centrale, un centrocampista, un attaccante e una seconda punta rappresentano i quattro pilastri della campagna acquisti estiva. Ogni reparto avrà il suo rinforzo di esperienza. Nel contempo, la società continuerà a investire su elementi giovani capaci di crescere sotto la guida di un allenatore della levatura di Allegri.

Il rebus tattico: 3-5-2 o ritorno alla difesa a quattro

Quale modulo sceglierà Allegri? Questo interrogativo condiziona l’intera strategia di mercato del Milan. Se il tecnico manterrà il 3-5-2, gli esterni rimangono una scelta secondaria. Se invece passa a una difesa a quattro con tridente offensivo, la rosa deve diventare completamente duttile, con giocatori capaci di ricoprire più ruoli e adattarsi a cambi tattici anche durante una partita. Christian Pulisic e Rafael Leão hanno dimostrato di non essere efficaci nel ruolo di punte centrali: un ritorno al 4-3-3 o al 4-2-3-1 costringerebbe il Milan a completare una rifondazione offensiva.

Questa incertezza tattica non è marginale. Determina il numero e il tipo di esterni da acquisire, il profilo dei centrocampisti e persino la tipologia di bomber da cercare sul mercato. Una decisione che Allegri deve prendere nelle prossime settimane per permettere a Furlani e Tare di muoversi con precisione.

Difesa, centrocampo e attacco: i nomi sul tavolo

Indipendentemente dal modulo, alcune operazioni rimangono prioritarie. In difesa il Milan ha messo nel mirino Mario Gila e Tiago Gabriel per rinforzare il reparto centrale. A centrocampo circola il nome di Leon Goretzka come rinforzo di esperienza, mentre il secondo innesto potrebbe essere un giovane come Christian Comotto, di rientro dal prestito allo Spezia. In attacco servirà un bomber da 20-25 gol e una seconda punta versatile.

Gli esterni rimangono la variabile più incerta. Nel caso di passaggio al 4-3-3, il Milan avrebbe bisogno di profili offensivi di qualità. È qui che entra in gioco l’intrigo che coinvolge Jonathan Rowe del Bologna e Adrien Rabiot.

Rowe e Rabiot di nuovo insieme: dall’OM al Milan

Jonathan Rowe e Adrien Rabiot condividono un passato burrascoso. I due erano compagni all’Olympique Marsiglia e hanno avuto una discussione nello spogliatoio di Rennes dopo la prima sconfitta in campionato, culminata in una scazzottata. Il club marsigliese ha deciso di cederli entrambi: Rowe è finito al Bologna, Rabiot al Milan. I due hanno già fatto pace da mesi.

Ora lo scenario si complica. Se il Milan decidesse di acquisire Rowe per rinforzare l’attacco esterno, i due rivali di pochi mesi fa si ritroverebbero nuovamente in rossonero. Rowe ha disputato una buona prima stagione in Emilia ed è valutato circa 30 milioni di euro. I fondi potrebbero arrivare dalla partenza di Christopher Nkunku, che rimane una possibile cessione in vista della finestra estiva.

Il Milan di Allegri prenderà forma nei prossimi mesi con decisioni concrete su modulo e acquisti. L’obiettivo rimane il ritorno in Champions League nella stagione 2026-2027, con una rosa competitiva costruita su basi solide e un mix equilibrato tra esperienza e gioventù. Rowe, Gila, Goretzka e un bomber di livello internazionale potrebbero essere i quattro volti della nuova era rossonera sotto la guida del tecnico livornese.