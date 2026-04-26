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Milan, Allegri chiaro su Leao e Pulisic: ecco cosa sta succedendo in attacco

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Milan, Allegri chiaro su Leao e Pulisic: ecco cosa sta succedendo in attacco
Allegri su Pulisic e Leao
Allegri a DAZN pre Milan-Juve

Max Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Milan Juve partita decisiva per la corsa Champions di entrambe le squadre ed in particolare i rossoneri potrebbero chiudere il discorso qualificazione. Il tecnico rossonero ha accennato alle condizioni di Pulisic e Leao, a secco di gol da molto tempo e sull’avversario di oggi, nonché sua ex squadra, la Juventus.

Le parole di Allegri

Su Pulisic e Leao, Allegri rassicura l’ambiente e non crea allarmismi:

“Rafa e Christian stanno bene, a entrambi manca solo il gol. Sono due giocatori che da un momento all’altro possono risolvere la partita”.

Allegri ha anche parlato della Juve e del momento dei bianconeri:

“Milan-Juventus, sarà una bella partita. Affrontiamo una squadra che sta facendo bene, non prende gol da tre partite. Sono bravi a muoversi e ad entrare all’interno del campo, noi dovremo essere compatti. Hanno giocatori bravi nell’uno contro uno, hanno una delle rose più forti del campionato, l’arrivo di Spalletti le ha dato qualcosa in più”.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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