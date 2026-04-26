Milan-Juventus, Allegri sorprende sulle fasce: Spalletti rinuncia ad un top

Svelate le formazioni ufficiali del big-match di San Siro tra Milan e Juventus, in uno snodo cruciale per la corsa Champions. A sinistra Bartesaghi vince il ballottaggio con Estupinian. Fofana confermato a centrocampo con Ricci che va in panchina. Sorprese invece per Spalletti, che lascia Yildiz in panchina.
Le scelte di Allegri e Spalletti
Allegri ha fatto le sue scelte, schierando la miglior formazione possibile per mantenere il terzo posto in classifica. A sinistra ci sarà Bartesaghi, per il resto nessuna novità. Poche sorprese anche per Spalletti, che sfrutterà Yildiz nel secondo tempo.
Milan (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Leao.
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Mckennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso, Conceicao, Boga, David.