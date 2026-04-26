News Milan

Milan-Juventus, Allegri sorprende sulle fasce: Spalletti rinuncia ad un top

di
Milan-Juventus, Allegri sorprende sulle fasce: Spalletti rinuncia ad un top
Allegri in panchina con il Milan. Fonte: ANSA
Allegri in panchina con il Milan

Svelate le formazioni ufficiali del big-match di San Siro tra Milan e Juventus, in uno snodo cruciale per la corsa Champions. A sinistra Bartesaghi vince il ballottaggio con Estupinian. Fofana confermato a centrocampo con Ricci che va in panchina. Sorprese invece per Spalletti, che lascia Yildiz in panchina.

Le scelte di Allegri e Spalletti

Allegri ha fatto le sue scelte, schierando la miglior formazione possibile per mantenere il terzo posto in classifica. A sinistra ci sarà Bartesaghi, per il resto nessuna novità. Poche sorprese anche per Spalletti, che sfrutterà Yildiz nel secondo tempo.

Milan (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Leao.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Mckennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso, Conceicao, Boga, David.

 

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

Gestione cookie