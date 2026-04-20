Allegri e la Nazionale: nuovo annuncio che preoccupa il Milan

Si esprime anche Giovanni Malagò su Allegri come possibile ct della Nazionale. L’ex presidente del Coni ha incontrato i 20 esponenti delle squadre di Serie A e alla fine della riunione ha rilasciato delle dichiarazioni ai vari media presenti, esprimendosi sulla scelta del ct.

Malagò su Allegri: il messaggio è chiaro

Rispondendo a una domanda, Malagò ha spiegato di aver già letto 6 o 7 nomi per la panchina azzurra, sottolineando però di non sapere ancora se si candiderà alla presidenza della Figc. Nel corso dell’intervento ha parlato anche dell’attuale tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, spiegando come tra lui e il tecnico livornese ci sia un ottimo rapporto e stima reciproca:

“Io risultatista come Allegri? Se l’era preparata… Devo dirle la verità: ho visto che sono 6-7 i commissari tecnici. Ma non so se mi candido, posso sapere chi allena la Nazionale? Fermo restando che con Allegri, come con altri, ho stima e buoni rapporti. Ma di che parliamo”.

Parole che confermano come l’allenatore del Milan sia ritenuto uno dei profili più interessanti per ridare credibilità a un movimento in decadenza. L’esperienza maturata in carriera e la capacità di gestire il gruppo squadra lo rendono, infatti, un candidato ideale per allenare una nazionale.

Il Milan osserva il futuro di Allegri

Le dichiarazioni di Malagò sono incentrate sulla nazionale, ma inevitabilmente coinvolgono anche il Milan, club in cui Allegri ha già scritto la storia e gli ha garantito la possibilità di allenare a grandi livelli. Il suo nome continua a circolare ogni volta che si parla di panchine importanti e progetti ambiziosi.

Per il Milan quindi non resta che attendere e osservare la situazione con attenzione: il futuro dell’allenatore toscano potrebbe diventare un tema delicato.